Игры российского престола: премьера культового сериала "Екатерина. Самозванцы"

Остросюжетный детектив в декорациях XVI века: с Востока на Россию точит ятаганы османское войско, в Европе плетет паутину лжи самозванка княжна Тараканова, а по империи катится восстание Емельяна Пугачева. Очень удачный момент для охотников за короной, которых всегда хватало при дворце. Как с этим справиться одной единственной женщине? Игры российского престола — в культовом сериале "Екатерина. Самозванцы".

Премьера нового сезона – 21 октября в 21:00 на телеканале "Россия 1". Вы увидите это первыми!