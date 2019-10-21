На Украине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики

Вертолет Robinson R44 потерпел авиакатастрофу в Полтавской области, погиб бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины 43-летний Тарас Кутовый.

Как передает РИА Новости, о ЧП сообщила Госслужба по ЧС Украины.

Сообщается, что трагедия произошла 21 октября в 16 часов местного времени (совпадает с московским) в районе села Тарасенково Оржицкого района. Вертолет, который летел в Полтавскую область из Киева, рухнул на территории приусадебного участка частного домохозяйства.

На месте крушения винтокрылой машины работают спасатели и спецтехника.

Кутовой в 2012-2016 годах был депутатом в Верховной раде Украины от фракций "Удар" и "Блок Петра Порошенко", возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была одобрена парламентом лишь в ноябре 2018 года.

