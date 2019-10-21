Пассажира рейса из Нью-Йорка в Ташкент привязали к креслу

Пассажир самолета Boeing 787 авиакомпании "Узбекские авиалинии", выполнявший рейс Нью-Йорк — Ташкент, устроил дебош во время полета.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба авиаперевозчика.

Сообщается, что нетрезвый 51-летний мужчина вел себя агрессивно и отказывался занять свое место. В итоге дебошира скрутили совместными усилиями бортпроводников и пассажиров, привязав к креслу, а по прибытии в Узбекистан сдали сотрудникам полиции. Гражданство буйного мужчины не сообщается.