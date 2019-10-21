Из-за песни об экс-главе Нацбанка на Украине разразился скандал

На Украине разразился крупный скандал из-за песни. Сатирическую композицию, посвященную экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, исполнили артисты "Квартала 95" — студии, из которой вышел нынешний президент страны Владимир Зеленский. Появились даже подозрения, что к созданию песни приложил руку сам глава государства.

Шуточная песня "Квартала 95" вышла в телеэфир аккурат в день рождения Валерии Гонтаревой, которая сейчас живет в Лондоне. В постановке высмеивается горе бывшей главы Нацбанка: в сентябре неизвестные подожгли ее дом. Главная мысль – именинница получила по заслугам за то, что украинцы стали беднее.

Общественный резонанс вызвал не только текст песни, но и состав исполнителей. Вместе с другом президента Зеленского – юмористом Евгением Кошевым — злорадствуют со сцены солисты национального хора имени Григория Веревки, а ведь это — гордость Украины.

Ансамбль, например, исполняет гимн страны на открытии и закрытии сессий в Верховной раде. Некоторые нардепы требуют артистов больше не приглашать в парламент.

"Они тем ртом не имеют морального права петь гимн. Извините за резкость, но вы сегодня видели наглядный пример, как за один позорный прогиб под Коломойского можно потерять столетнюю репутацию", — считает Владимир Арьев:

За выступление хора в стиле "Шарли Эбдо" тут же извинился перед Валерией Гонтаревой министр культуры Украины, а министр экономики отметил, что песня "95-го квартала" может отвернуть от Киева иностранных инвесторов.

"95-й квартал" ассоциируется с властью, и шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью", — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

В Киеве тут же появились заявления (в основном — от представителей прежней власти), что заказчиком сатирической песни является сам Владимир Зеленский. Якобы он до сих пор лично редактирует тексты "95-го квартала".

За президента вступился премьер. Он призвал разобраться, кто стоит за этим номером, и почему скандал совпал с визитом миссии МВФ в Киев.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что "каждую ситуацию пытаются интерпретировать таким образом, чтобы иногда подать президента в неправильном свете".

"Я неоднократно видел его настоящую реакцию на историю с пожаром в доме Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая", — отметил премьер.

"Это стыд". Так отреагировала на ролик сама именинница. Валерия Гонтарева не исключила, что неприятный подарок ко дню рождения ей преподнес Игорь Коломойский, с которым у них давний конфликт. Олигарх не сознается, но говорит, что песня ему понравилась.

"Я не знаю, когда день рождения у Валерии Гонтаревой, хотя это несложно узнать при желании. Во-вторых, я не участвую в создании контента "Квартала 95", тем более в честь дня рождения Гонтаревой — слишком много ей чести", — сказал он.

У Коломойского сейчас много других забот: олигарх стал монополистом на рынке жидкого хлора — того самого, который необходим для очистки воды.

Маневрируя ценой на сырье, бизнесмен много лет влияет на главного производителя этого стратегического вещества — предприятие "ДнепрАзот". Теперь, как сообщают украинские журналисты, фирма из орбиты Коломойского приобрела станцию по хранению жидкого хлора. То есть в руках олигарха, по сути, оказался полный цикл процесса.

"Мы должны понимать, что в окружении президента Украины Владимира Александровича много людей Коломойского, и что они оказали содействие в получении монополии в данном секторе, — отмечает экономист Михаил Панов. — Конечно, скажется на финансовом положении и на качестве жизни обычных граждан. Та же мы должны понимать, что, получая власть на социально значимых объектах, Коломойский получает дополнительные рычаги влияния на самого президента и на своих конкурентов".

По словам экспертов, Игорь Коломойский за четыре месяца президентства Владимира Зеленского почти полностью оправился от потерь, которые понес за предыдущие пять лет.