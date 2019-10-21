Крупнейшие боевые самолеты прилетят в ЮАР

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160, а также сверхтяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" посетят Южно-Африканскую республику. Цель визита – развитие сотрудничества между российскими ВКС и военно-воздушными силами ЮАР, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военные уточняют, что российские самолеты приземлятся на столичной авиабазе "Ватерклуф" 22 октября примерно в 7 утра по Москве. Сопровождать Ту-160 и Ан-124 будут истребители Gripen, которые стоят на вооружении местных ВВС.

Напомним, в 2018 году Ту-160 и Ан-124 летали в Венесуэлу. Там они провели учения с истребителями военно-воздушных сил Боливарианской республики.

Ту-160 – это крупнейший боевой самолет в мире. Его вес может достигать 275 тонн, максимальная скорость стратега – 1800 километров в час, а воздухе он способен провести до суток. Основное вооружение самолета – высокоточные крылатые ракеты Х-101.