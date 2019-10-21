Майк Пелино назначен тренером "Локомотива"

Канадский специалист Майк Пелино назначен новым тренером ярославского "Локомотива", Ранее Пелино входил в тренерский штаб железнодорожников.

После отставки главного тренера Крэйга Макттавиша обязанности тренера "Локомотива" были возложены на Александра Ардашева. Но затем тренером был утвержден Майк Пелино. Он будет руководить действиями ярославцев в ближайшем матче с "Трактором", сообщает "Спорт-Экспресс".

До приезда в Россию Майк Пелино был помощником главного тренера "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной Канады. В нашей стране он известен по работе в магнитогорском "Металлурге" и омском "Авангарде", где также входил в тренерские штабы. Дважды команды Пелино выигрывали Кубок Гагарина ("Металлург" в 2014 и 2016 годах). Еще два раза его клубы играли в финале – "Металлург" в 2017 и "Авангард" в 2019.