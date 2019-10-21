Демократы открыли охоту на токсичных друзей Трампа

Скажи мне кто твой друг и… выйдешь под залог. Под домашний арест с конфискацией паспорта и обязанностью носить электронный браслет. Сценарий, который ещё вчера казался исключительным, сегодня уже осуществляется.

В окружении президента США начались аресты. Да, пока это окружение далёкое и сам Трамп утверждает, что не знаком с той четвёркой бизнесменов, что оказались под следствием. Однако, для инспекторов важно, что они Трампа знают (якобы встречались на приёмах), а главное знают его адвоката Руди Джулиани.

И не просто знают, а оказывали ему помощь в знакомстве с генеральным прокурором Украины. А одного этого, в глазах одержимых импичментом конгрессменов, достаточно для предъявления обвинений.

Правда, посредничество при знакомстве двух, хоть и высокопоставленных, персон не считается преступлением, а потому Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Давид Коррейа обвиняются в незаконном финансировании политических кандидатов в США на средства полученные от некого российского бизнесмена.

Якобы выходцы с Украины Парнас и Кукушкин вместе с уроженцем Белорусии Фруманом и коренным американцем Коррейа хотели заручиться поддержкой влиятельных политиков, чтобы открыть в Неваде бизнес по продаже марихуаны (теперь это легально).

То ли сумма оказалась большей разрешённой к пожертвованию, то ли следствие решило что источник денег находится за пределами США, что также запрещено законом, но так или иначе появился повод для того, чтобы не дать Парнасу и Труману сесть на самолёт, улетавший в Вену из аэропорта Даллеса.

Впрочем, весь этот сомнительного характера лоббизм был бы никому не интересен, если бы Парнас и Фруман не числились в друзьях Рудольфа Джулиани.

А компрометация Джулиани — это сегодня цель номер один для сторонников импичмента. Сам адвокат заявил, что ничего не знает о финансовых операциях бизнесменов и толко пользовался их связями для поиска интересовавших его людей.

“Парнас и Фруман помогли мне с некоторыми вещами. Они помогли мне с логистикой. Они знают Украину, они говорят по-русски. Они помогли мне найти людей в нескольких случаях”.

Но даже этих слов уже достаточно, чтобы тащить Джулиани в зал под присягу. Глава демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что вся эта история “очень тревожная” и потребовал добиться показаний от адвоката Дональда Трампа.

“Джулиани был вовлечен во всё это безобразие. Он обязан давать показания под присягой, чтобы ему можно было задавать вопросы, и чтобы можно было пролить свет на происходящее”, — прокомментировал Шумер свою мысль журналистам.

Согласно имеющимся у суда документам, Парнас в своё время обратился за помощью к республиканцу Питу Сешнсу, чтобы сменить после США на Украине.

Известно о том, что Сешнс направил в Госдепартамент письмо, где утверждал, что посол Мария Йованович нелицеприятно отзывается об администрации Белого дома.

Позже Трамп отозвал американского после, назвав её “плохой новостью” в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.

Содержание того разговора, в котором президент США просил президента Украины помочь в расследовании фактов участия семьи Байдена в коррупционных схемах на Украине, послужило отправной точкой для запуска процедуры импичмента президента США.