Траур объявлен в Ярославской области 22 октября из-за гибели семи человек на пожаре в Ростове

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об объявлении в регионе 22 октября днем траура в связи с гибелью семи человек при пожаре.

Об этом глава региона сообщил на своей странице в Facebook, где выразил соболезнования "родным и близким тех, кто погиб, а также всем пострадавшим".

В пожаре, который охватил двухэтажный жилой доме в городе Ростов Великий Ярославской области 19 октября, погибли пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет и двое взрослых. Еще три человека получили ожоги различной степени тяжести, в том числе мать двух погибших детей – она попала в реанимацию.

21 октября власти Ростовского района Ярославской области объявили трехдневный траур. В тот же день был задержан местный житель, 37-летний Александр Комаров, которого обвиняют в поджоге двухэтажного дома. Он был арестован Кировским районным судом на два месяца.