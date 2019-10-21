"Ак Барс" разгромил "Автомобилист" в Екатеринбурге

Завершился еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Екатеринбурге "Автомобилист" принимал казанский "Ак Барс" и проиграл со счетом 1:6.

Перед матчем приболел основной вратарь уральцев Якуб Коварж, который не смог принять участия в игре. Возможно его отсутствие и сказалось на игре "Автомобилиста". В первом периоде Олег Ли и Денис Зарипов забросили две шайбы в ворота хозяев, которые защищал Владислав Гросс. В начале второго Никита Трямкин отыграл один гол. Но затем шайбы влетали только в ворота "Автомобилиста". Джастин Азеведу во втором периоде и Эмиль Галимов, Станислав Галиев и Микаэль Викстранд в третьем довели дело до разгрома.

"Ак Барс" выиграл 6:1, набрал 30 очков и упрочил лидерство в Восточной конференции. У "Автомобилиста" осталось 22 очка , и он занимает седьмое место.