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21 октября 201920:07

По городу на Неве гуляют дикие кабаны

ГТРК "Санкт-Петербург"

По городу на Неве гуляют дикие кабаны. Сообщения о неожиданных встречах с животными появились в минувшие выходные. Зверей видели, например, на Парашютной улице, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Ничего экстраординарного в этом нет, прокомментировали ситуацию биологи. Дикие звери как раз сейчас, в середине осени находятся в поисках новых кормовых участков. Именно с поиском пропитания и связано их активное передвижение. Помойки привлекают внимание голодных животных. Кстати, эти парнокопытные могут пройти очень большие расстояния, ища себе пищу.

Очень важно не приближаться к зверям, тем более, не пробовать их ловить или "спасать". Водителей просят быть особо внимательными в ночное время и рано утром, когда кабаны особенно активны. В местах возможной встречи с диким зверем расположены специальные дорожные знаки. Ну, а если если столкновение все-таки произошло, обязательно вызовете дорожного инспектора.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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