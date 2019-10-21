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Прорыв дамбы в Красноярском крае 12 минут назад

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21 октября 201920:23 Сергей Зыблев

Эксперты о трагедии на золотом прииске: экономят деньги и бросают дамбы

Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС

Президент поручил губернатору Красноярского края принять все необходимые меры для ликвидации последствий прорыва дамбы на золотодобывающем прииске. Как сообщила пресс-служба Кремля, Александр Усс доложил о том, что делается для помощи пострадавшим и семьям погибших, а также для поиска пропавших без вести.

Глава государства, в свою очередь, призвал региональные власти обратить особое внимание на нужды людей. Тем временем, суд в Красноярске уже арестовал гендиректора компании-собственника золотодобывающей артели, а также начальника и мастера горного участка, где произошло ЧП. 21 октября в регионе — траур по погибшим старателям. Их, по последним данным, 15 человек.

На скамью подсудимых одного за одним приводят людей, которые теперь будут отвечать за прорыв дамбы и гибель рабочих на золотом прииске. Красноярский суд арестовал генерального директора, горного мастера и начальника участка компании "Сисим", что входит в холдинг "Сибзолото".

Из троих раскаялся и признал вину только один: мастер участка золотопромышленного предприятия "Сисим" Андрей Еганов признается, что поскольку он – начальник участка, то отвечает за все.

Генеральным директором компании "Сисим", входящей в холдинг "Сибзолото", числится Максим Николаевич Ковальков. Он говорит, что ему "непонятны обстоятельства, которые привели к прорыву насыпи" и просит оставить его на свободе.

В самой компании уже третий день идут обыски. Сейчас офис закрыт, но недавно сюда приезжали следователи и застали подозрительную картину: неизвестные выносили и грузили компьютеры в машину.

"Мы увидели, как машина отъезжала от здания. Мы остановили ее,и там при осмотре авто обнаружили 4 системных блока и документацию, относящуюся к деятельности организации", — говорит следователь СК по Красноярскому краю Екатерина Шарыгина.

Выяснилось, что и участок, где произошло ЧП, золотодобывающая компания имела право разрабатывать только до 2017 года. Там, где золото, всегда много тайн, и на месте трагедии представители "Сибзолота" тоже не спешат рассказывать о событиях той ночи.

От телекамеры убегает и начальник охраны участка, и главный механик делает вид, что не знает, как по правилам должна быть устроена дамба, и могут ли домики старателей находится прямо под ней.

А ведь таких золотоносных участков плотин и временных поселков по тайге разбросано немало.

Теперь уже очевидно, что прорыв дамбы произошел из-за халатности и нарушения норм безопасности. В Красноярском крае сейчас создается комиссия, которая проверит все подобные гидротехнические сооружения по региону.

Лагерь старателей находился на месте слияния рек Сисим и Сейба. Одну из них для промывки золота и перекрыли пятью дамбами. Когда рухнула самая первая и мощная, селевой поток сносил уже все подряд, а ведь она была способна держать воду высотой в 15 метров, но в ночь трагедии была заполнена только на треть.

Это значит, что река не перелилась через преграду, а разрушила ее снизу. По правилам же этих нижних дамб и вовсе быть не должно.

Начальник отдела по надзору за ГЭС и ГТС Ростехнадзора Владимир Пименов поясняет: нижние уже не использовались, перегораживающие сооружения надо было разбирать.

"А они оставляли их, потому что экономят деньги. Никто не хочет платить за эти работы, потому что золото извлечено, и все бросается в таком виде", — говорит Пименов.

Есть еще одна дамба золотодобытчиков, за которой сейчас внимательно следят железнодорожники. Плотина очевидно подтекает и уже угрожает насыпи, по которой ходят поезда из Абакана в Тайшет.

Специалист по мониторингу рек показывает на карте, каким способом с помощью запруд золото добывают по всей стране. И сколько этих дамб зарегистрировано и построено качественно, большой вопрос.

Холдинг "Сибзолото" — один из крупнейших добытчиков драгоценного металла в стране. Намывают две тонны в год. Прииски разбросаны по Хакассии и Красноярскому краю.

В смытом лагере "Сисим" тоже хранилась добыча. Рабочие показывают фотографии здания ЗПК — золотоприемной кассы. Его вместе с сейфом унесла река.

Тем, кто выжил в катастрофе, государство уже восстановило документы — из бытовки добытчики выходят с новыми паспортами.

На месте золотого прииска МЧС продолжает поиски пятерых без вести пропавших. Сегодня их искали и с вертолета, но пока никого так и не нашли. Водолазы, ломая лед, исследуют затонувшие машины. Из-за мутной воды дно прощупывают вручную.

Цепочка спасателей МЧС шаг за шагом проверяет каждый метр этого водоема. Температура в Красноярском крае сейчас отрицательная, но эти люди проводят в воде по несколько часов в день.

Уже объявлено, что семьи погибших рабочих единовременно получат по одному миллиону рублей. Дальнейшие суммы выплат будут зависеть от того, насколько добросовестно компания, добывающая золото, застраховала своих работников.

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