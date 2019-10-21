Выход по-английски: Джонсон пропустил хук от парламента, члены королевской семьи хотят покинуть Британию

Борис Джонсон пропустил новый удар от британского парламента. Палата общин отказалась рассматривать предложенное премьером соглашение о Brexit. А ведь до намеченного выхода Соединенного Королевства из ЕС осталось всего 10 дней. На этом фоне, обстановка в Великобритании все больше подходит под определение "политический кризис". Великобританию захотели покинуть даже члены королевского семейства.

Попытка Бориса Джонсона заставить депутатов принять его соглашение о Brexit 21 октября не удалась. Спикер нижней палаты Джон Беркоу отказался ставить его на голосование, объяснив свое решение тем, что парламент уже собирался по этому поводу в суперсубботу – 19 октября.

"Я принял решение не обсуждать сегодня это предложение правительства потому, что это стало бы нарушением порядка работы парламента", — пояснил председатель Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

Правящие консерваторы считают, что спикер подыгрывает противникам Brexit. Один из депутатов в сердцах назвал Джона Беркоу жалким подобием Оливера Кромвеля, якобы, он своими полномочиями начал злоупотреблять.

Вместо соглашения депутаты будут теперь обсуждать законопроект о Brexit. Это означает, что дело может затянуться надолго. И Джонсон рискует не справиться со своим обещанием вывести страну из Евросоюза 31 октября.

Оппозиция уже готовит свои поправки. Лейбористы предлагают, чтобы Великобритания осталась в таможенном союзе с Европой, не исключено, что будет предложен еще один референдум.

Президент Евросовета Дональд Туск уже начал консультации о возможной отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. 19 октября в Брюсселе получили соответствующую просьбу британского премьера.

Джонсон подписывать прошение демонстративно не стал. Он отправил еще два письма, в которых объяснял, что ему отсрочка не нужна. Теневой министр финансов Джон Макдоннэлл заявил, что премьер ведет себя как "балованное дитя".

"Джонсон нарушает устав парламента и предписание судов, потому что своим письмом Евросоюзу он, очевидно, пытается принизить значимость происходящего. Тот факт, что он не подписал письмо, говорит о том, что он ведет себя как избалованный ребенок", — поясняет канцлер казначейства Лейбористской партии Великобритании Джон Макдонелл.

Правительство грозит оппонентам вывести страну из Евросоюза без договора. Майкл Гоув заявил, что уже запущена операция "Овсянка", которая заготовлена на случай жесткого Brexit. Политическая склока из-за Евросоюза действует британцам на нервы.

Sky News запустил отдельный новостной телеканал, в котором исключено упоминание о Brexit. От затянувшейся драмы несколько отвлекает королевская семья. Принц Гарри заявил, что хотел бы уехать в Африку, где он провел 10 дней в гуманитарной поездке. У Гарри серьезный конфликт с британской прессой. Его супруга, американка Меган Маркл, пожаловалась на то, что жизнь в Великобритании у нее не проста.

"Я очень старалась набраться британской крепости духа, — признается герцогиня Сассекская Меган, — но это меня очень ранит. Когда люди говорят обо мне лживые вещи, когда им говорят, что это неправда, но они продолжают настаивать на своем. Не знаю, кому в мире это покажется нормальным. Это очень сильно отличсается от рядового очень пристального внимания".

Британские газеты и в самом деле невзлюбили избранницу принца. Писали о ее, якобы, склочном характере и капризах, дорогостоящих путешествиях на частных самолетах, что воспринимается в Старом Свете как дурной тон. Ее обвиняли также в том, что она рассорила Гарри с его старшим братом Уильямом.

"Мы определенно идем с Уильямом разными дорогами, но я всегда буду его поддерживать. И я знаю, что он чувствует то же самое", — заявил принц Гарри.

Гарри и Меган сейчас судятся сразу с тремя британскими таблоидами, которые как они считают, нарушили их права.