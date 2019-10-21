Владимир Путин обсудил с президентом Франции ситуацию в Сирии

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции. По его итогам Владимир Путин и Эммануэль Макрон заявили о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Как уточняет ТАСС, разговор состоялся по инициативе французской стороны. Владимир Путин проинформировал своего коллегу об усилиях, которые предпринимаются российской стороной по стабилизации ситуации в регионе, "включая содействие установлению контактов между заинтересованными сторонами и обеспечению интересов всех этноконфессиональных групп".

"В целях выхода на устойчивое политическое урегулирование в Сирии отмечена важность запуска межсирийского диалога в рамках созываемого под эгидой ООН в конце октября в Женеве Конституционного комитета", — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с доводами Владимира Путина и подчеркнул важность продления там перемирия, а также поиск дипломатических путей решения конфликта, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Елисейский дворец.