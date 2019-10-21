Восьми представителям МИД, Минобороны и Роскосмоса не дали визы США

Восемь представителей МИД РФ, Минобороны и госкорпорации Роскосмос в этом году не получили визы США для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, сообщил заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов во время заседания этого комитета.

Они, как отметил Белоусов, должны были участвовать в тематических дискуссиях — мероприятиях на полях Первого комитета и в консультациях по проектам резолюций.

Дипломат подчеркнул, что такая представительная делегация позволила бы России полноценно и обстоятельно обсуждать все вопросы, стоящие в повестке комитета, передает ТАСС.

Белоусов также отметил, что "за последнее время ситуация с выдачей виз США иностранным представителям деградирует самым драматическим образом".

При этом он напомнил, что в прошлом году в получении американской визы было отказано одному, но ключевому члену российской делегации — начальнику отдела МИД России Константину Воронцову, который занимается вопросами многостороннего разоружения, включая Первый комитет Генассамблеи ООН.

В целом же на 74-й сессии отказ в американской визе получили 18 членов российской делегации, сказал дипломат.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что в ООН поддержали Россию в визовом конфликте с США и согласились с тем, что требования Москвы справедливы.