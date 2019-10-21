15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова обновила действующий рекорд женского фигурного катания. Произошло это на минувшем этапе Гран-при в американском Лас-Вегасе Skate America, где 15-летняя россиянка праздновала победу.

Во время проката произвольной программы Щербакова прыгнула каскад четверной лутц – тройной тулуп, за что получила рекордные 18,66 балла, сообщает РИА Новости со ссылкой на Skating Scores. Прежде такую высокую оценку за данный элемент не получала ни одна фигуристка.

Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании. По итогам проката Анна получила от судей 227,76 балла и заняла первое место.