На северо-востоке Колумбии прогремел взрыв, пострадали ученики местной школы

В понедельник утром в одной из школ города Барранкабермеха (департамент Сантандер) взорвалась химическая лаборатория. Одиннадцать учащихся получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщает ТАСС, причиной детонации мог быть неудачный химический эксперимент. Власти города начали расследование инцидента.