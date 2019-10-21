Ласицкене вошла в список претенденток на звание "Лучшая легкоатлетка года в Европе"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в список претендентов на награду лучшей легкоатлетки 2019 года в Европе. Она стала единственной представительницей России. Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова не была включена в шорт-лист.

Как сообщает официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации, соперницами Ласицкене за награду станут британка Дина Эшер-Смит (спринт), голландка Сифан Хассан (бег на средние и длинные дистанции), а также представительница Германии Малайка Михамбо (прыжки в длину).

Напомним, что в 2019 году Ласицкене выиграла чемпионат мира в Дохе, благодаря чему стала трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, россиянка также побеждала на чемпионате Европы в помещении и стала победительницей Бриллиантовой лиги.

Отметим, что из 23-х стартов легкоатлетка из России первенствовала в 21-м.