Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран

Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.

Как передает "Интерфакс", об этом мировое сообщество проинформировал помощник президента России Юрий Ушаков, подчеркнув грандиозный характер будущего форума. По его словам, в Сочи приедут представители 43 стран Черного континента, всего же ожидается прибытие 10 тысяч участников.

Сопредседателями саммита станут президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдельфаттах ас-Сиси.

По словам Ушакова, в рамках международной встречи запланировано проведение более чем 30 деловых сессий, в ходе которых будут детально рассмотрены перспективы развития экономических связей между Россией и Африкой. Речь пойдет о сотрудничестве в области атомных технологий, нефтяной и газовой сферах, банковском секторе.

По итогам форума будет принята декларация, которая зафиксирует согласованные подходы дальнейшего развития российско-африканского сотрудничества и будет подписан ряд других документов.