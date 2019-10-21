Футбольный "Тамбов" определился с новым тренером

Руководители футбольного клуба "Тамбов" определились с временной заменой отправленному ранее в отставку Александру Григоряну. Новым исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Первушин.

В тренерском штабе 49-летнего специалиста продолжат работать Тимур Шипшев и Сергей Куликов, сообщает официальный сайт "Тамбова". Ранее Первушин выступал за тамбовский "Спартак". По окончании карьеры он был начальником клуба, в 2013 году возглавлял "Тамбов". В 2015 году вновь вошел в тренерский штаб, и работал главным тренером молодежного состава.

Напомним, что Григорян был отправлен в отставку после поражения "Тамбова" от "Урала" со счетом 1:2 в 13 туре чемпионата России. По итогам встречи тамбовский клуб замыкает таблицу РПЛ, набрав восемь очков.