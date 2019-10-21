Трамп не жалеет о потерянных миллиардах, а демократы готовят импичмент

Президент США Дональд Трамп ответил на претензии демократов, заявив, что охотно предоставил бы свою недвижимость в Майами для проведения саммита G7 абсолютно бесплатно. Теперь же, по его словам, оплачивать это мероприятие придется налогоплательщикам.

Кроме того, Трамп признался, что потерял несколько миллиардов долларов за время своего президентства, так как перестал заниматься бизнесом, но не жалеет об этом. Как уточняет агентство "Интерфакс", речь идет об упущенной прибыли Трампа в его многочисленных бизнес-проектах.

"Если бы мне пришлось бы вновь сделать это, я бы согласился. Я это делаю ради своей страны и народа", — сказал Трамп. "Когда вы богаты, то можете себе позволить такие вещи", — добавил президент.

Тем не менее, демократы в Конгрессе не теряют надежды довести до конца процедуру импичмента Трампа. В вину ему вменяют неоднозначные решения, вроде вывода войск из Сирии, а также предполагаемый сговор с Владимиром Зеленским.