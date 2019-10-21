ЦСКА победил "Торпедо" благодаря трем очкам Григоренко

Двумя матчами завершался очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Москве ЦСКА на своем льду принимал нижегородское "Торпедо", а в Ярославле "Локомотив" встречался с челябинским "Трактором".

Столичные "армейцы" оказались негостеприимны к хоккеистам из Нижнего Новгорода, одержав победу со счетом 5:2. За ЦСКА забивали Линден Вей, Иржи Секач, Константин Окулов, а дублем отметился Никита Нестеров. Также отметим Михаила Григоренко, совершившего три голевые передачи. У "Торпедо" отличались Пол Щехура и Георгий Мишарин.

В Ярославле же хозяева были более благосклонны к своим гостям. "Локомотив" продолжает чередовать победы с поражениями, и в этот раз "железнодорожников" ожидало поражение от "Трактора". На дубль челябинца Дмитрия Калинина "Локомотив" смог ответить только одной шайбой в исполнении Григория Денисенко. Как итог, 2:1 в пользу "Трактора".

В предыдущих матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Амур" – "Динамо Москва" (1:5), "Куньлунь" – "Сочи" (3:2), "Автомобилист" – "Ак Барс" (1:6).