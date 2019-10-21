Протаранивший югорский детсад самосвал попал на видео

Камера наблюдения зафиксировала неуправляемый самосвал, протаранивший стену детского сада в Ханты-Мансийске. Обошлось без пострадавших, хотя ДТП могло иметь печальные последствия.

Авария произошла в 16:47 21 октября на углу улиц Кирова и Гагарина, где и расположен детсад "Елочка". Незадолго до стремительного заезда грузовик проводил работы вблизи образовательного учреждения. По предварительной версии, у тяжелой машины отказали тормоза, в результате она на скорости снесла забор и прочертила прямую через детские площадки к зданию, в стену которого врезалась.

Первоначально сообщалось, что на территории не было никого из воспитанников, однако запись говорит о том, что прокат грузовика мог привести к печальным последствиям, поскольку на площадке гуляли воспитатели с детьми.

В здании в результате ДТП оказались разрушены входные двери и стена медкабинета.