France Football назвал номинантов на премию Льва Яшина

Авторитетное французское издание France Football объявило список претендентов на звание лучшего вратаря года, которая теперь будет носить имя известного советского вратаря Льва Яшина. Всего на награду будут претендовать десять стражей ворот.

Среди них голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер, Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"), Войцех Щенсны ("Ювентус"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Кепа Аррисабалага ("Челси), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"), Самир Ханданович ("Интер") и Андре Онана ("Аякс").

Имя первого обладателя трофея имени Льва Яшина станет известно второго декабря, когда в Париже состоится торжественная церемония награждения.