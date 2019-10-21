Тысячи жителей Саратова остались без воды

В Саратове из-за повреждения на городском водопроводе жители 137 жилых домов на сутки остались без холодной воды — ремонтные работы будут проводиться с 22:00 21 октября по 22:00 22 октября.

В зону отключения подачи холодной воды попали 66 домов разной этажности и 71 дом частного сектора, в которых в общей сложности проживают более 19 тысяч человек, передает "Интерфакс".