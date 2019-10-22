"Человек размером с дом". В Москве открылась выставка памяти Дмитрия Брусникина

В Москве открывается выставка памяти актера и режиссера Дмитрия Брусникина. Жизни и творчеству заслуженного артиста посвящены 5 этажей образовательного центра ММОМА. Экспозицию можно посетить до 17 ноября.

"Человек размером с дом" — Дмитрий Брусникин действительно был большим мужчиной. Великан — по-доброму называли его друзья. На ближайшие недели телом великана станут пять этажей Московского музея современно искусство. Ноги — кафе с любимыми блюдами актера, живот — лаборатория наследия Брусникина и говорящая голова — яркая инсталляция из фрагментов видео режиссёра разных лет.

"Я как художник практикую такой тактильный театр. То есть, это и выставка, и театр. Можно поесть картошки и Наполеон, посмотреть, как едет паровозик, можно посидеть в зале ожидания и послушать стихи. Очень хотелось сделать эту выставку не только про Брусникина, но и по-брусникински", — отметила Ксения Перетрухина, куратор выставки.

Один из этажей выставки создан по мотивам спектакля Брусникина "До и после". В нем молодые студенты актёры собирали истории пожилых подопечных фонда "Артист". А после... рассказывали их в маленьких фанерных домиках. Чтобы ненадолго попасть в жизнь героев, достаточно было позвонить в звонок.

Сердце выставки — так описали организаторы этот зал. Человек не открывается, его нужно открывать. За каждой дверцей — моменты из жизни Дмитрия Брусникина. Воспоминания его друзей, знаковые роли, вещи и даже черты характера. Диван в этой комнатке напоминает о том, каким ленивым был актёр. Но при этом он всегда был в нужном месте и в нужное время.

Сама выставка состоит из деталей, на изучение которых уйдёт не один час. Памятные фразы, прозвища Брусникина на футбольных мячах, он был заядлым болельщиком и игроком, а ещё послания от учеников. В библиотеке они же читают главы из любимого романа режиссёра "Три мушкетера". Друзья вспоминают: он и сам был мушкетером 21 века.

Отправиться во внутренний мир Дмитрия Брусникина в музее современного искусства можно будет до 17 ноября. А в конце этого месяца здесь пройдут показы его последнего спектакля "до и после". Об уникальном театральном методе режиссёра расскажут сами "брусникинцы".