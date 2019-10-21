Ольга Голодец отчиталась перед президентом о подготовке школьных тренеров

Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Ольгой Голодец. Разговор состоялся в президентской резиденции в Ново-Огарёво. Зампред правительства рассказала главе государства о подготовке тренеров для школ.

"Не утверждены стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию: "тренер по виду спорта — преподаватель", хотя поручение моё должно было быть исполнено к 1 августа текущего года, но этого, насколько я знаю, пока не сделано", — отметил Путин.

"25 сентября утвержден федеральный образовательный стандарт, который позволяет готовить преподавателей по этим двум специальностям. На сегодняшний день он вступил в силу, и здесь проблем нет. Та проблема, которая ставилась, она решена", — цитирует ответ Ольги Голодец телеканал "Россия 24".