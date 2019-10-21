Хоккей. Голдобин назван лучшим игроком недели в американской лиге

Российский нападающий клубной системы "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин признан лучшим игроком минувшей недели в Американской хоккейной лиге. Россиянин набрал за фарм-клуб "Ванкувера" – "Ютики Кометс", восемь очков.

Голдобин провел за игровую неделю три матча и в каждой из них отличался набранными очками. В его активе одна заброшенная шайба и сразу семь голевых передач, сообщает официальный сайт клуба. Показатель его полезности составил "+7".

Благодаря его показателям "Ютика" трижды громила соперников. Победы были одержаны над "Сиракузами" (6:2), "Шарлоттой" (8:2) и "Рочестером" (7:1). "Кометы" в нынешнем сезоне остаются непобедимыми, выиграв се пять матчей.

Напомним, что минувший сезон Голдобин провел в "Ванкувере". Тогда 23-летний российский хоккеист в 63 матчах НХЛ набрал 27 очков, из которых 7 шайб и 20 передач. В Северной Америке он проводит уже седьмой сезон.