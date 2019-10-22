Нетаньяху не смог сформировать новый кабинет министров Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать новое правительство страны. Мандат на формирование кабинета министров ему вручил президент страны Реувен Ривлин.

На коалиционные переговоры и создание правительства были отведены 28 дней, сообщает телеканал "Россия 24". Подробности этих переговоров не приводятся. Но, как сообщает пресс-служба израильского премьера, теперь право формировать правительство теперь будет передано лидеру центристов Бени Ганцу.