Хачанов стартовал с победы на турнире в Вене

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг стартовавшего в австрийской Вене турнира категории ATP. В матче первого круга соревнования вторая ракетка России одержал победу над поляком Хубертом Хуркачем.

Хачанов обыграл польского теннисиста по итогам двух сетов, однако победа далась россиянину не так просто. Если в первом сете россиянин выиграл со счетом 6:4, то во втором победа была добыта только на тай-брейке – 7:6 (7:3). Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Теперь за место в третьем круге Хачанову, посеянному на турнире под вторым номером, предстоит побороться с венгром Мартином Фучовичем. Тот стартовал с победы над итальянцем Лоренцо Сонего (6:4, 6:4). Встреча состоится 23 октября.