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22 октября 201901:26

Больного раком ребенка лечили от растяжения

Global Look Press

Пятилетней девочке из Новороссийска врачи сразу нескольких клиник в течение четырех месяцев назначали неправильное лечение, списав проблемы со здоровьем ребенка на растяжение.

Ни рентгеновское обследование, ни анализ крови ничего не показали. Хирург отказался лечить девочку, отправив ее к инфекционисту, ортопед объяснил все проблемами с иммунитетом, другие же подозревали наличие травмы., предполагая, что девочка просто потянула мышцу. "Вы ж на гимнастику ходили" — говорили они, выписывая для лечения мазь от растяжений.

Но боль в ноге не проходила. Родители водили по разным клиникам, пока не выяснилось, что у девочки онкологическое заболевание – остеосаркома. Поставить диагноз удалось лишь при помощи компьютерной томография, а до этого проводили ультразвуковое исследование (УЗИ).

Семья ребенка была вынуждена обратиться к врачам в Москве, сообщает "Московский Комсомолец". У девочки взяты анализы, после которых будет назначено лечение, деньги на которое сейчас собирает мать заболевшего ребенка. Уже известно, что малышке предстоит операция по удалению пораженной кости, эндопротезирование и длительная реабилитация.

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