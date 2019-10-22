Майк Помпео: президент США готов воевать с Турцией

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, в случае необходимости глава американской администрации Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон "предпочитает мир войне".

В интервью американскому телеканалу CNBC глава внешнеполитического ведомства указал, что если военные действия будут необходимы, президент Трамп полностью готов предпринять их, передает РИА Новости.

При этом Майк Помпео не стал раскрывать, какие шаги Анкары могут быть достаточным основанием для силовой реакции Вашингтона. Он отметил, что Соединенные Штаты могут задействоать и свои экономические возможности, как это бывало раньше, и дипломатические средствами, что было бы предпочтительнее, передает ТАСС.

Накануне президент США пригрозил Турции пошлинами и санкциями в случае неприемлемого поведения с ее стороны, а 14 октября Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении Турции в связи с ее военной операцией в Сирии, которым поручил главам Госдепартамента и Министерства финансов США решать, в отношении кого именно будут вводится рестрикции.

Как сообщалось, 17 октября в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры, в ходе которых было достигнуто соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась прекратить огонь на 120 часов, чтобы, входящие в коалицию "Силы

демократической Сирии" курдские отряды покинули создаваемый Анкарой район пограничной зоны безопасности.