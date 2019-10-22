В Северной Ирландии легализованы однополые браки

Во вторник, 22 октября, в Северной Ирландии вступил в силу закон, разрешающий заключение однополых браков и легализующий аборты

Соответствующие поправки в законодательство были внесены в британский парламент депутатами от Лейбористской партии летом текущего года. Североирландская Демократическая юнионистская партия попыталась заблокировать их принятие, однако ее усилия успехом не увенчались, передает ТАСС.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал вступление в силу закона "историческим моментом", поздравив всех причастных с победой в борьбе за равенство и права человека.