В Париже презентован новый логотип Олимпиады и Паралимпиады-2024

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года официально представил новую эмблему соревнований. Презентация состоялась в городе проведения Игр – Париже. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Логотип представляет из себя сочетание серебристо-золотых тонов, изображение олимпийского огня, медали и лица Марианны – одного из символов Французской республики и олицетворения национального девиза Франции – "Свобода, Равенство, Братство".

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6