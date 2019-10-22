В районе прорыва дамбы в Красноярском крае возобновлены поиски пропавших

Во вторник, 22 октября, утром по местному времени спасатели МЧС России возобновили активные поисковые работы в районе прорыва дамбы у деревни Щетинкино в Курагинском районе Красноярского края.

Как сообщалось, прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошел в минувшую субботу, 19 октября. Хлынувшими потоками воды были затоплены два общежития. В результате инцидента погибли 15 человек, еще пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести, напоминает ТАСС. За медицинской помощью обратились 27 пострадавших.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Генеральный директор золотодобывающей компании и двое его подчиненных – горный мастер и начальник участка – арестованы.