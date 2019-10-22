Проворов и Воробьев помогли "Филадельфии" разгромить "Вегас"

За океаном стартовал новый игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей "Филадельфия Флайерз" добилась разгромной победы над "Вегас Голден Найтс". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "летчиков".

Свой вклад в успех "Флайерз" внесли два российских хоккеиста: Иван Проворов и Михаил Воробьев, проводивший свой первый матч в НХЛ. Оба игрока записали на свой счет по одному очку, когда ассистировали Михаэлю Раффлю в моменте с третьей шайбой "Филадельфии".

Раффль в итоге позже забил еще единожды и стал автором дубля. Еще по одной шайбе забивали Трэвис Конечны, Кевин Хейз, Мэтт Нисканен и Оскар Линдблом. У "Золотых рыцарей" шайбы забрасывали Джонатан Маршессо и Райлли Смит.

"Филадельфия" прервала неудачную серию из четырех матчей, набрала семь очков в семи играх текущего сезона НХЛ и занимает 12-е место в Восточной конференции. "Вегас" же с 12-ю баллами располагается на четвертой строчке Запада.

Параллельно с матчем "Филадельфии" и "Вегаса" проходил поединок между "Торонто Мэйпл Лифз" и "Коламбус Блю Джекетс", который завершился победой "пиджаков" со счетом 4:3. Решающая шайба была заброшена в овертайме. Ее автором стал Густав Нюквист.