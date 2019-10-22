Главком НАТО повеселил российских дипломатов своими воинственными заявлениями

Почитать про Сталинградскую битву и закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования посоветовало российское постпредство при НАТО. Об этом говорится в твиттере ведомства. По словам российских дипломатов, эти меры призваны доказать способность НАТО вести оборонительное военное планирование.

"Агентство НАТО по закупкам заказало зимние камуфляжи (78 тысяч комплектов) и обмундирование для холодной погоды (на 70 млн евро) для зимних операций при -40°C. Видимо, это нужно, чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО. Может, лучше закупить книги по истории, например про Сталинград?", — говорится в сообщении постпредства в Твиттере.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе заявил, что США готовы сдерживать Россию в Арктике, сообщает телеканал "Россия 24".