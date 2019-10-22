Худобин совершил 19 сейвов и помог "Далласу" обыграть "Оттаву"

Игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершался матчем между "Даллас Старз" и "Оттавой Сенаторз". Победу в нем праздновали хоккеисты "звезд". Встреча завершилась с минимальным счетом 2:1 в пользу "Старз".

Победу "Далласу" принесли броски Радека Факса и Джо Павелски, а также эффективная игра стража ворот Антона Худобина, признанного по его итогам второй звездой матча. Российский голкипер стал автором 19-ти отраженных бросков из 20-ти. Единственную шайбу он пропустил от своего соотечественника – нападающего "Оттавы" Владислава Наместникова.

Также участие в матче принимало еще два хоккеиста из России: Александр Радулов и Денис Гурьянов, однако ни тому, ни другому набрать очки в матче против "Сенаторз" не удалось.