Капитан "Локо": в матче с "Юве" постараемся не повторить ошибок, которые совершили в игре с "Атлетико"

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" в Турине сыграет с "Ювентусом". Капитан железнодорожников Ведран Чорлука поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с итальянской командой.

"С чем можно сравнить матч против "Ювентуса"? Совсем недавно мы играли с "Атлетико" – это тоже одна из сильнейших команд Европы, как и "Ювентус". Они равны. Мы постараемся не повторить ошибок, которые совершили две недели назад".

Напомним, подопечные Юрия Семина в рамках турнира обыграли немецкий "Байер" (2:1), уступили испанскому "Атлетико" (0:2) и с тремя очками занимают третье место в группе D, лидируют "Юве" и Атлетико", в активе которых по четыре очка.

Напомним, матч "Ювентус" – "Локомотив" состоится во вторник, 22 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.