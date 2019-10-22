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22 октября 201908:52

В России зафиксировано рекордное падении спроса на бензин

Global Look Press

В текущем году в России зафиксировано рекордное падение спроса на бензин на один процент, пишут "Известия".

По словам экспертов, слабый интерес к топливу обусловлен падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не высокими ценами на бензин. Машина стала довольно дорогим удовольствием, так как штрафы, техобслуживание и содержание машины весьма затратны.

По данным аналитиков, автолюбители переходят на более дешевый газ, некоторые пересаживаются на такси или пользуются общественным транспортом.

Однако в Минэнерго пояснили, что ситуация с бензином остается стабильной, сокращения отгрузок бензина на внутренний рынок в 2019 году нет.

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