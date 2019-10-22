Японский император Нарухито взошел на престол

В Японии проходят мероприятия по случаю восшествия на престол императора Нарухито. Нынешняя церемония интронизации стала крупнейшей за всю историю Японии. Она открыла в стране новую эру — Эру прекрасной гармонии.

Церемония прошла в "Сосновом зале" дворца, который является наиболее почетным. Там установили массивный трон высотой более шести метров, который был изготовлен в начале прошлого века. Рядом находился трон поменьше для императрицы Масако.

Император был облачен в коричневые одеяния по моде периода Хэйан (794-1185), которые разрешено носить только монарху, а императрица — в многослойное кимоно, сшитое по лекалам раннего Средневековья.



Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств, а также о коло 1,6 тысячи представителей всех слоев японского общества, передает ТАСС.

Во время церемонии интронизации император Нарухито обратился к народу.

"Желая счастья народу и мира всему миру, я клянусь вместе с народом и на основе конституции выполнять свои обязанности в качестве символа японского государства и единства народа", — сказал император.

Он выразил надежду на то, что Япония благодаря мудрости и непрерывным усилиям своего народа достигнет "дальнейшего развития и внесет вклад в становление дружбы и мира в международном сообществе".

30 апреля этого года на покой ушел его отец — 85-летний бывший император Акихито. После этого императорский полномочия получил 59-летний Нарухито. У него и его жены Масако есть 17-летняя дочь Айко.