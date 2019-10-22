Я тебе машину сожгу. КХЛ оштрафовала "Амур" за угрозы тренера арбитру во время матча

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение оштрафовать "Амур", главный тренер которого Александр Гулявцев во время матча с московским "Динамо" (1:5) сказал арбитру встречи Виктору Гашилову, что сожжет его автомобиль.

В концовке третьего периода Гулявцев не совладал с эмоциями и обратился к судье, который является его земляком: "Витя, что не было тут? Не было? Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?". Слова специалиста попала в кадры телевизионной трансляции.

На основании имеющихся материалов КХЛ наложила на "Амур" штраф в размере 300 тысяч рублей, а также предупредила хабаровскую команду о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов.

После игры наставник хабаровчан заявил, что это была шутка, сказанная на эмоциях: "Мы с Гашиловым в прекрасных отношениях, я просто пошутил, – приводит слова Гулявцева "Чемпионат.com". – На самом деле даже не знаю, на какой машине он в Перми ездит".

Напомним, "Динамо" одержало четвертую победу в последних пяти играх и с 25 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Амур", прервавший победную серию из трех игр, расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 17 очков.