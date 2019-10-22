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22 октября 201910:44

Резню в Новой Москве устроил ранее судимый сотрудник хостела

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Одной из жертв 26-летнего мужчины, устроившего резню в хостеле в Новой Москве, стала находившая на четвертом месяце беременности 29-летняя женщина. СКР обнародовал кадры с места преступления.

 

За нож ранее судимый Сергей Сазонов схватился около шести часов утра, после того, как супруга администратора расположенного в деревне Дудкино (СНТ "Дары природы") хостела отказалась ссудить ему денег. Сам подозреваемый занимал должность заместителя администратора.

Жертвами злоумышленника, по предварительным данным, находившегося под воздействием наркотиков, стали 47-летний Александр Тамбовцев и 29-летняя Анастасия Аксенова. Женщина, как сообщает "МК", была на четвертом месяце беременности. Кровавая сцена произошла на кухне во время завтрака.

Травмы получили три постояльца хостела и сам нападавший — он отрезал себе палец. В настоящее время Сазонову проводят операцию, после чего его допросят следователи.

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