Юные изобретатели представят свои проекты в Индонезии

Конкурс юных изобретателей I MAKE, объявленный в феврале этого года, подошел к самому важному этапу: организаторы объявили пять победителей, которые представят свои проекты на Международной выставке International Exhibition for Young Inventors в Джакарте (Индонезия).

В состав сборной России войдут юные изобретатели из трех городов присутствия компании "Норникель" — Норильска, Читы и Мончегорска.

Матвей Максимов из Норильска продемонстрирует авторитетному жюри выставки утилизатор бытовой тары "ЭКО Шринкер". А его земляк Артем Курлович – зубную автощетку с встроенной емкостью и дозатором пасты.

10-летний школьник из Мончегорска Максим Дворников везет в Индонезию SensePet – интерактивную игрушку для домашних животных с удаленным доступом.

Школьники из Читы Андрей Андрейчук и Александр Пермяков презентуют на выставке пояс для помощи незрячим людям Ng Belt.

"Суть нашего изобретения в помощи слепым и людям, у которых дезориентация в пространстве. Данная разработка представляет собой пояс, а может даже браслет, который будет надевается на слепого человека и помогать ему ориентироваться в пространстве методом сигналов, подаваемых вибрацией с определенных сторон. В будущем это изобретение заменит слепым людям трость, а для переживающих родственников внутри пояса/браслета встроен GPS-модуль, который позволит с легкостью отслеживать местоположение владельца", — объясняет Александр Пермяков.

Перед отъездом на Международную выставку все члены команды пройдут специальный 5-дневный курс в Научном парке МГУ имени М.В. Ломоносова, где посетят тренинги по ораторскому искусству, технике выступления перед широкой аудиторией и уроки по английскому языку.

I MAKE – это часть благотворительной программы "Мир новых возможностей". Конкурс позволяет талантливым школьникам продемонстрировать свои идеи, не ограничивая себя рамками школы или города. С сентября 2019 года конкурс юных изобретателей стал частью Инженерного марафона, который получил одноименное название.