Молодые звезды оперы выступят в "Зарядье"

25 октября в Большом зале "Зарядья" состоится оперный гала-концерт артистов "Радио России" под названием "Барокко. Бельканто. Романтизм".

В концерте принимают участие Диляра Идрисова (сопрано), Василиса Бержанская (меццо-сопрано), Сергей Кузьмин (тенор). Ведущая – музыкальный обозреватель "Радио России" Ольга Русанова.

"Барокко. Бельканто. Романтизм". Три слова. Три стиля. И три артиста, их олицетворяющие: Диляра Идрисова – Василиса Бержанская – Сергей Кузьмин. Молодые, талантливые, знаменитые. Востребованные и дома, и на Западе.

Диляра взлетела на барочный Олимп с оперой Генделя "Геракл" (Башкирский оперный театр, 2015), а дальше редкости XVIII века только множились в ее репертуаре: Хассе, Вивальди, Порпора, Винчи, Перголези.

Василиса – обладательница красивого колоратурного меццо-сопрано, ее героини живут прежде всего в операх Доницетти, Беллини и Россини.

Ну, а Сергей – романтический герой: Неморино, Ленский, Фауст, Альфред, Вертер, Хосе.

Впрочем, возможности этих артистов гораздо шире. Именно поэтому в первом отделении они предстанут перед публикой как носители заявленных стилей – это будут три маленьких сольных концерта, три музыкальных портрета. А во втором отделении герои вечера выйдут за эти строгие рамки, будут петь в дуэтах, а в финале терцетом.

Музыкальная программа вечера более чем изысканна: Гендель, Вивальди, Россини, Доницетти, Масканьи, Массне, Моцарт, Беллини, Бизе, Штраус.

"Артист Радио России" – специальная премия, которая означает трехлетнюю информационную поддержку молодых артистов. Награда уникальная, и первой ее получила Диляра Идрисова (2016), затем Сергей Кузьмин (2017), чуть позже Василиса Бержанская (2018). "Артистов Радио России" всего восемь, но это настоящая dream team – "команда мечты".

Первый вечер под названием "Опера на бис" с участием лауреатов – певцов Сергея Кузьмина, Артура Каипкулова, Владимира Дмитрука и Гузель Шариповой – прошел на Новой сцене Большого театра. Нынешний оперный гала в Большом концертном зале "Зарядье" – второй по счету. Весь вечер на сцене вместе с певцами-солистами будет Московский камерный оркестр Musica Viva. За пультом – финский маэстро Калле Куусава, музыкант, востребованный как симфонический и оперный дирижер.

Также в качестве специального гостя с оркестром выступит молодой пианист, лауреат XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, воспитанник Московской консерватории Константин Емельянов, которому на сцене будет вручен диплом "Артиста Радио России".

Оперный гала-концерт артистов "Радио России" состоится 25 октября в 19:00 в Большом зале "Зарядья".