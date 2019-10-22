Хоккей. Ярославский "Локомотив" усилился чемпионом мира Пяярви

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" объявил о заключении двухлетнего одностороннего контракта с шведским нападающий Магнусом Пяярви, который ранее выступал за команды НХЛ "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Оттава".

В общей сложности 28-летний форвард провел в НХЛ 478 матчей, в которых набрал 128 (63+65) очков. В 2018-м году швед принял участие в чемпионате мира, забросил три шайбы и помог национальной сборной своей страны завоевать золотые медали.