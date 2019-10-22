Президент Филиппин покинул Японию из-за невыносимой боли

Президент Филиппин Родриго Дутерте вынужден прервать свой визит в Японию из-за боли в спине после падения с мотоцикла. В Страну восходящего солнца он прибыл для участия в интронизации нового императора, передает РИА Новости.

Дутерте покинет Японию во вторник вечером, пропустив банкет с участием императорской четы и торжественный прием. Вместо него на мероприятиях будет присутствовать его дочь, мэр Давао Сара Дутерте. На торжественной церемонии вступления на престол нового императора Дутерте присутствовал с палочкой.

Глава Филиппин получил незначительные травмы, упав с мотоцикла на территории президентской резиденции в Маниле. После падения у Дутерте появился небольшой синяк и царапины на локте и колене. Медицинская помощь президенту не потребовалась.