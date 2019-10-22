Крупная коммунальная авария в Челябинске: СК начал доследственную проверку

Крупная коммунальная авария в Челябинске. В результате без отопления остались более двадцати тысяч жителей. ЧП случилось в Ленинском районе города, сообщает ГТРК "Южный Урал". В результате теплоснабжения лишились более ста многоквартирных домов, 152 частных дома и 17 социальных объектов.

Аварией уже занялись правоохранительные органы. По информации, полученной в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, ведется доследственная проверка. По ее итогам будут сделаны выводы о причинах случившегося. Также особое внимание будет уделено тому, насколько оперативно отреагировали на ЧП ответственные за произошедшее лица. Коммунальные организации, отвечающие за теплоснабжения, попросят отчитаться о своей работе.

К часу дня последствия аварии частично удалось устранить: в восемь социальных объектов и почти семьдесят многоэтажных домов тепло вернулось. Ремонтные работы продолжаются.