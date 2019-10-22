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22 октября 201913:15

Песков: нормандскому формату сейчас трудно

/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока бессмысленно говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в нормандском формате, передает "Интерфакс".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что нормандскому формату сейчас тяжело. Он напомнил, что нормандский формат в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, а одна из сторон-участниц формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".

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