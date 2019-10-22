Соперник Волкова по турниру UFC в Москве дос Сантос снялся с боя

В главном поединке турнира Ultimate Fighting Championship в Москве Александр Волков должен был встретиться с Джуниором дос Сантосом, но бразилец отказался от боя с россиянином из-за проблем со здоровьем.

Теперь соперником Волкова может стать Деррик Льюис. Как сообщает ТАСС, представители российского бойца попросили реванш с американцем.

Напомним, на турнире UFC 229, главным боем которого стал чемпионский поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, Волков проиграл Льюису нокаутом. Для россиянина это поражение стало седьмым при 30 победах.