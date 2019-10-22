Число погибших в Красноярском крае возросло до 17 человек

Количество погибших при прорыве дамб в Красноярском крае возросло до 17 человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Еще трое числятся пропавшими без вести. 14 погибших уже опознали родственники.

Следователи СКР нашли также закрытый металлический сейф, внутри которого было обнаружено девять колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

21 октября суд в Красноярске отправил на два месяца в следственный изолятор генерального директора компании "Сисим" Максима Ковалькова и двух его подчиненных: горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.

Трагедия произошла 19 октября 2019 года примерно в два часа ночи по московскому времени – селевой поток из глины, камней и грязи, размером пять метров разрушил пять самодельных дамб на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края и затопил два общежития временного типа.

Следственный комитет России выяснил, что все гидротехнические сооружения на реке были возведены незаконно.